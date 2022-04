Katzian: „Manchmal kommen da schon die Herzerln“

Teuerung: Katzian sieht Gesprächswillen bei Koalition

Derzeit wohl eines der wichtigsten innenpolitischen Themen ist der Kampf gegen die Teuerung. In diesem Bereich gibt es viele Vorschläge der Gewerkschaft, es gab Gipfeltreffen mit der Regierung, mit Expertinnen und Experten sowie eine Preiskommission. Katzian attestiert der Koalition einen guten Gesprächswillen, es sei ja auch etwas gemacht worden, aber eben zu wenig, so der oberste Gewerkschafter. Eine Gesprächsbasis habe es auch mit Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegeben, aber nach dem Wechsel an der Regierungsspitze sei die Politik besonders offen und besonders freundlich, „manchmal kommen da schon die Herzerln“. Aber am Ende zähle dann nur das Ergebnis, so Katzian.