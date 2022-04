Beschwerden werden auf natürliche Weise gelindert

Kräuter als Wunderwaffe

Die Natur hat also viel zu bieten, was bei Unwohlsein oder Krankheit Linderung und Heilung verspricht. Aber auch vorbeugend können Brennnessel, Wegerich Schafgarbe und Co. sinnvoll genutzt werden. „Gerade jetzt ist eine gute Zeit, um die Organe zu reinigen und dem Stoffwechsel etwas Gutes zu tun. Vor allem Tees, die aus verschiedenen Kräutern zusammengesetzt und jeden Morgen für drei Wochen lang getrunken werden, eigenen sich hervorragend als Kur. Am Abend sollte ergänzend Zeolith-Pulver in Wasser aufgelöst und eingenommen werden“, rät die Naturheiltherapeutin, die auch als Psychoenergetikerin und Mediatorin tätig ist.