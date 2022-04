Ein Schrebergarten als eigenes kleines Paradies

Eine ganze Woche lang wird sich die „Krone“ an dieser Stelle dem Garten widmen. Die Arbeit im Grünen - sei es in einem Obst- oder Gemüsegarten oder nur an einem kleinen Hochbeet auf der Terrasse - bietet vielen erholsame Abwechslung. Auch in den beliebten Schrebergärten findet man kleine private Naturparadiese. Von der Pilzzucht bis zum Schildkrötenteich - in Schrebergärten gibt’s fast alles. Garteln und Genießen werden wieder zelebriert.