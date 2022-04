Womit die Erde uns ernähren und versorgen kann

„Ein Teil dieser Idee ist auch, dass unsere Enkelkinder lernen, wie man mit dem umgehen kann, was die Erde uns zu bieten hat“, erklärt Vereinsobfrau Elke Obertautsch. Die Unternehmerin ist eine von vielen Mitgliedern des Vereins, der seit dem Frühjahr eine Ackerfläche bestellt. Das Grundstück in Tscherberg unter dem Katharinakogel wurde von der Pfarre St. Michael für einen „Symbolschilling“ zur Verfügung gestellt. Pfarrer Slavko Thaler: „Es ist großartig, was sich da tut. Wie sich das bereits abzeichnet, könnte das auch ein Ort der Begegnung werden.“