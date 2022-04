„Krone“-Leser erhalten Artenvielfalt in Gärten

Der Frühling ist da - und überall beginnt es zu sprießen: Ob im Balkonkisterl, am Feld, im Hochbeet oder im Garten: Die „Krone“-Leser sind schon seit Wochen fleißig am Arbeiten. Es wird ausgepflanzt, gegraben und gezogen. Zum Start der „grünen“ Saison begleiten wir Sie die ganze Woche mit nützlichen Berichten und Tipps. Überhäuft wurden wir in der „Krone“-Redaktion von Fotos der buntesten Gärten aus Kärnten: Viele Leserinnen und Leser haben mitgemacht!