Täglich 2000 Flüchtlinge: Moldau ist an der Grenze

Mehr als jede zweite Haushalt nahm Vertriebene auf

„Das Land gerät an seine Kapazitätsgrenze“, sagt Flüchtlingskoordinator Michael Takacs am Montag beim „Krone“-Lokalaugenschein vor Ort. Unterstützung sei das Gebot der Stunde. Obwohl es so scheint, als hätten die Moldawier die Situation im Griff: 1580 Menschen leben in Palanka – in mehr als der Hälfte der Privat-Haushalte wurden Vertriebene aufgenommen. Unbürokratisch.