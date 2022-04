Drängen auf mehr Tempo bei Arbeit für Flüchtlinge

Sprachkurse wichtig

Derzeit seien etwa 5500 bis 6000 Ukraine-Vertriebene in Oberösterreich, so Schmidt, darunter viele Kinder. Sie schätzt die Gruppe derer, die im erwerbsfähigen Alter sind, auf rund 2700, großteils Frauen. Hinzu kommen viele Jugendliche. „Ein Drittel (der 5500 bis 6000, Anm.) will morgen arbeiten“, meint Hummer. Sie betont vor allem die Bedeutung der Sprachkurse und will gezielt die Jugendlichen und ihre Eltern ansprechen, um ihnen das österreichische Modell der Lehre näherzubringen, das es in der Ukraine in dieser Form nicht gibt.