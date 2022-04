7700 Flüchtlinge in nur 16 Wochen registriert

„Das wird langsam zu viel. Wir haben in Österreich ohnehin genug Armut. Und so wie sich die Lage derzeit darstellt, wird die Migrationsbewegung kein Ende nehmen“, sagt Bürgermeister Johann Balogh. Handlungsbedarf sieht der SPÖ-Politiker in der Bundesregierung und in den höchsten Gremien der EU in Brüssel.