Gegenwind für Prinz Edward und Sophie in Karibik

Während das Paar eine Kakaoplantage besuchte, versammelte sich eine kleine Gruppe von Demonstranten am Zaun des Geländes und forderte eine Entschuldigung der Queen für Sklaverei und koloniale Ausbeutung sowie Entschädigungen. Auf Bildern waren Menschen mit Fahnen der Rastafari-Bewegung und Plakaten mit Slogans wie „Queen say sorry!“ oder „There is blood on your hands Queen“ (An Ihren Händen ist Blut, Königin) zu sehen.