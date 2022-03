William und Kate auf Tuchfühlung mit Haien

Auf ihrer Karibikreise sind der britische Prinz William (39) und seine Ehefrau Herzogin Kate (40) in Belize an einem Korallenriff tauchen gegangen - und dabei auch Haien begegnet. Was den Schutz des Meereslebens betrifft, sei das mittelamerikanische Land weltweit führend, sagt William in einem Video, das am Dienstag auf dem Twitter-Konto des Paares veröffentlicht wurde.