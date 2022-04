Kobernaußerwald wird Schritt für Schritt klimafit

„In den nächsten Jahren wird der Fichtenanteil um die Hälfte zurückgehen, der Buchenanteil sich verdoppeln und die Lärchen deutlich mehr werden. Als Zukunftsbaum gewinnt die Weißtanne an Bedeutung, da sie mit längeren Trockenperioden gut zurecht kommt“, erklärt Matthias Berger, einer der drei Revierleiter im Kobernaußerwald. Neben 25.000 Jungbäumen, die jedes Jahr gepflanzt werden, hat die „Naturverjüngung“ einen hohen Stellenwert. „Das bedeutet, dass junge Bäume aus Samen der Altbäume keimen. Dadurch sind sie genetisch optimal an den Standort angepasst“, so Berger.