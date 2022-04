Meterweit gähnend leere Regale in Supermarkt

Putins Einmarsch in die Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt, sorgt für Aufregung. Immer wieder tauchen spektakuläre Fotos von leeren Regalen in Lebensmittelgeschäften in sozialen Medien auf. Die Produktknappheit in Bildern hat nun offenbar auch Wien erreicht. Wie berichtet, waren jüngst Kunden eines Stadt-Supermarktes in der Äußeren Mariahilfer Straße geschockt: Sowieso schon von Teuerungen geplagt, sahen sie dort, wo eigentlich Eier angeschrieben waren, nichts.