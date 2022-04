Dieser Supermarkt hat nicht einmal mehr Eier

Erst vergangenen Sonntag brachte die „Krone“ die Schockliste der Teuerungen. Fast alles kostet mehr, ob Weizenmehl (plus 19,7%), Fleisch (plus 4,1%), Gemüse (plus 9%), Autos (plus 11%), Erdgas (plus 71,9%) oder Strom (plus 16,5%), ohne Mehrausgaben geht es nicht mehr.