Mehr als Hälfte der US-Bevölkerung hatte Corona

WHO besorgt über sinkende Testzahlen

Indes hat sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den starken Rückgang der Corona-Tests besorgt gezeigt. Die Datenbanken der WHO würden immer weniger Informationen über Infektionen und Gen-Sequenzierungen von entdeckten Viren erhalten, beklagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf.