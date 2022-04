Nur die Harten trauen sich schon ins Wasser

Und bis zum offiziellen Badestart am 1. Mai, der etwa in Linz im Parkbad jedenfalls halten wird oder beim Jet Lake in Feldkirchen/D. mit Gratis-Wakeboarden begangen wird – werden die Wassertemperaturen kaum steigen, da es in der Nacht auf bis zu vier Grad abkühlt und sich die Luft erst zum Wochenende hin „auf bis zu 20 Grad Maximum im Raum Windischgarsten erwärmt“, so Nikolas Zimmermann von Ubimet. Donnerstag und Freitag sollten trocken bleiben, aber kommende Woche ist wieder wechselhaftes Wetter in den Karten. „Das Badewetter zeichnet sich noch nicht ab, vielleicht Mitte Mai“, so Zimmermann. Da haben somit die Vöcklabrucker, die am 7. Mai aufsperren, vermutlich auch keine besseren Karten.