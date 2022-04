„Die Maßnahme halte ich nicht für sinnvoll“

Plakate mit der Strategie hängen in jeder Abteilung, Führungsgrundsätze sind in den Räumen der Hypo OÖ für die Mitarbeiter gut sichtbar - zwei Bausteine der „Runderneuerung“, die Generaldirektor Klaus Kumpfmüller mit Vorstandsdirektor Thomas Wolfsgruber ausgerufen hat. Schneller und schlagkräftiger wollen sie die Bank mit Sitz in Linz machen - und damit auch erfolgreicher.