Nader scherzt: „Für 20.000€ geht Knezevic K.o.“

„Für eine Spende von 20.000 Euro schlag‘ ich Gogi Knezevic K.o.“, scherzte Marcos Nader auf der Box-Gala am gestrigen Sonntag. In seiner gewohnt humorvollen Art versuchte er, den Spendentopf für das „Bündnis Kinderschutz“ noch voller zu füllen. Im Hotel InterContinental stieg dafür Österreichs gesamte Kampfsport-Elite in den Ring - mit dem Ziel, eine mächtige Summe gegen Kindesmissbrauch zu lukrieren.