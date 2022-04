Kampfsport-Elite boxt im Ring für den Kinderschutz

Da Pädophilie meist durch Vertrauenspersonen geschehe, präsentiert der Mann mit Wurzeln in Apulien bei der Gala das Kinder-Buch „Bubby Bär klärt auf“. In 20 Minuten ist die kindgerecht formulierte Aufklärung gelesen - unseren Jüngsten sollen damit „die Augen geöffnet, was falsch und richtig ist, gelernt werden“. Mit bis dato 10.000 produzierten Stück ist es ein wahrer Schatz - weitere Ausgaben sind mit den Einnahmen der Gala geplant.