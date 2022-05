Mini-SUVs pushen Kleinwagensegment an die Spitze

Zu den Gründen zählt neben dem schrumpfenden Angebot im noch kleineren Kleinstwagen-Segment auch die wachsende Auswahl an Mini-SUVs. Diese sprechen eine ähnliche Kundschaft an wie klassische Kompakt-Limousinen. Was Länge und Breite betrifft, haben sie meist Kompaktklasseformat, basieren aber auf einer Kleinwagenbasis. Ihr Vorteil: Sie sind höher und verfügen über eine entsprechend erhöhte Sitzposition.