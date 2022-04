Mindestens 200 Tote nach Angriffen im Sudan

Einigen Berichten zufolge handelt es sich um Kämpfe zwischen einer nomadischen Volksgruppe und Landwirten um Weideland und Wasser. Andere Berichte verweisen hingegen auf einen Angriff der Miliz Rapid Support Forces, die einst als Janjaweed bekannt war. Der UN-Sondergesandte im Sudan, Volker Perthes, forderte bereits eine unabhängige Untersuchung der Gewalt. Die Ausbrüche hatten am Freitag in der westlichen Stadt Kreinik begonnen und am Montag bis in die Landeshauptstadt von West-Darfur Al Geneina ausgeweitet. Laut einem Mitarbeiter des Gouverneurs in der Region wurden dabei insgesamt mindestens 201 Menschen getötet und weitere 98 verletzt.