Eine Camping-Nacht kostet im Schnitt knapp 30 Euro

Vorarlberg am teuersten, Wien am billigsten

Mit einem Preis von 31,92 Euro für eine Campingnacht befindet sich Österreich im europäischen Vergleich im oberen Bereich. Im Bundesländervergleich sind Vorarlberg (36,38 €), Tirol (35,61 €) und Kärnten (34,33 €) am teuersten. Am günstigsten campt man in den Bundesländern Niederösterreich (27,59 €), Steiermark (26,17 €) und in Wien (24,50 €). Oberösterreich liegt mit 29,61 Euro im Mittelfeld.