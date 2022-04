Lösung bei Diskussion um fehlenden Aufzug in Sicht

Kosten sind gestiegen

Nun ist es offenbar zu einem Einlenken des Denkmalamtes gekommen. Unter bestimmten Voraussetzungen sei es jetzt auch möglich, den Lift an der Außenseite zu errichten, teilt Maczek mit. Nun wolle man so schnell wie möglich mit der Umsetzung starten. Das Ziel sei, den Lift heuer noch einzubauen. Der Bürgermeister schätzt, dass die Kosten in der Zwischenzeit um 30 Prozent höher sein werden, als ursprünglich veranschlagt. 300.000 Euro waren eigentlich für das Projekt vorgesehen gewesen.