Während die Ukraine brennt, feiert Putin Ostern

Kremlchef Wladimir Putin hat zum russisch-orthodoxen Osterfest auch in Hinblick auf seinen Krieg gegen die Ukraine die Rolle der Kirche für den Zusammenhalt in der Gesellschaft gewürdigt. Patriarch Kirill entwickle die „fruchtbare Zusammenarbeit von Staat und Kirche“, leiste einen „riesigen Beitrag“ für die Durchsetzung traditioneller Werte in der Gesellschaft, lobte Putin in seiner am Sonntag vom Kreml veröffentlichten österlichen Grußbotschaft.