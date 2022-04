Fast 5,2 Millionen Menschen aus Ukraine geflohen

Österreich registriert täglich 500 Vertriebene

Trotz der Intensivierung der Kampfhandlungen in der Ost-Ukraine hat sich an der Flüchtlingssituation in Österreich wenig geändert. Aktuell werden im Schnitt 500 Registrierungen vorgenommen (siehe Video oben). Flüchtlingskoordinator Michael Takacs rechnet demnächst auch mit der nächsten, stärkeren Flüchtlingswelle in Österreich. Er geht davon aus, dass in Summe bis zu 200.000 Vertriebene aufgenommen werden.