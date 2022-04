Max ist bereit für den Sturm auf die rote Festung

Trotz des gelungen Starts hatte WM-Leader Charles Leclerc (Ferrari) nach dem Sprint Sorgenfalten im Gesicht. “Die Pace war gut, aber am Ende hatte ich dann starkes Graining links vorne. Das müssen wir bis zum Start genau analysieren„, sagte der Monegasse, der sich für die Unterstützung der Zig-Tausenden Ferrari-Fans in Imola bedankte: “Eine Wahnsinns-Unterstützung. Grazie per tutti."