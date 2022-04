Das Knie? So geht es Sturm-Kapitän Hierländer

Beim Hit der Schwarz-Weißen am Sonntag (17) in der Fußball-Bundesliga in Wien gegen Rapid könnte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer Einsatz Nummer 199, am kommenden Mittwoch daheim gegen Bald-Meister Salzburg Nummer 200 verbuchen. Ob es das operierte Knie des Kärntners zulässt, wird sich weisen. So sieht der Leitwolf Sturms Erfolgslauf und den möglichen Vizemeistertitel für die Grazer.