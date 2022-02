Das Start-Geheimnis des Sturm-Kapitäns

Der Kapitän ist zurück auf dem schwarz-weißen Dampfer! Wenn Sturm in Tirol ins neue Fußball-Jahr startet, ist es für Stefan Hierländer ein doppelter Start. Denn: Sein insgesamt 190. Pflichtspiel für Sturm ist das erste seit Oktober 2021. Wie ein Berserker schuftete der Mittelfeldspieler in der Winterpause für das Comeback, machte einsame Solo-Einheiten im verwaisten Trainingszentrum. „Das Knie ist wieder okay. Es kann nur sein, dass ich mich beim Training in den kommenden Wochen noch hin und wieder rausnehmen muss.“ Sofern es die Trainingssteuerung erfordert. Im Match gönnt sich der Allrounder aber bekanntlich keine Pausen, kaum einer macht mehr Kilometer. Die Allzweckwaffe ist retour und verrät: „Einige Spieler bei uns haben in der Vorbereitung ordentlich aufgeholt. Namen verrate ich keine, lasst euch überraschen!“ Das „Hierli-Geheimnis“!