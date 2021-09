Hierländer: „In mir steckt ganz viel Steirerbua!“

Aber klarerweise ist auch für Sturms Mittelfeldspieler das Spiel gegen die Austria ein besonderes. „Ich bin ja Kärntner und hier fußballerisch geprägt worden. In Klagenfurt war ich in der Akademie und habe als 18-Jähriger in der Bundesliga debütiert.“ Frenkie Schinkels holte den Youngster 2008 nach einem kurzen Italien-Abenteuer bei Sampdoria Genua zurück an den Wörthersee, machte Hierländer zum Profi. „Ich wollte damals eigentlich unbedingt nach Italien, hatte auch ein Angebot aus Freiburg. Der Schritt ins Ausland kam damals aber zu früh für mich.“