Neue Einigkeit als Hoffnung der Sozialdemokraten

Aus Termingründen schafften es der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser nicht in die Mozartstadt. Offiziell hatten sie in ihren Ländern karitative Termine. Wer auch fehlte: Burgenlands Hans Peter Doskozil. Egger hatte in den vergangenen Monaten immer wieder den gleichen Kurs wie Doskozil eingeschlagen und ging auf Konfrontation mit der Bundespartei. Etwa bei der Impfpflicht. Egger stimmte gegen die Parteilinie im Bundesrat dagegen. Dass Rendi-Wagner und Doskozil nicht mehr gemeinsam anzutreffen sind, gilt mittlerweile als völlig normal innerhalb der roten Reihen.