Aus. Schluss, Pasta

Offiziell liegt die Inflation im Euro-Raum seit dieser Woche bei 7,5 Prozent. Ein neues Highlight, im negativen Sinne. Beim Seitenblick auf Litauen (15,6 Prozent), Estland (14,8) oder Tschechien (11,9) zeigt sich, was in der EU bereits möglich ist, wenn nach der Explosion der Energiekosten bald auch die Militärbudgets in ungeahnte, vor allem ungeplante Höhen schießen.