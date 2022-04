Ökonom: „Inflation wird noch weiter ansteigen“

Krisenzeiten waren früher normaler

Es ist also Krisenzeit. Doch Helmenstein, der auf Einladung der Raiffeisen Landesbank zum „Konjunkturgespräch“ in die Steiermark kam, versucht, diese durch einen geschichtlichen Rückblick einzuordnen: Ein zehnjähriger Aufschwung wie zuletzt sei eine historische Ausnahme. Normalerweise kommen Rezessionen in viel kürzeren Abständen, die Phasen, in denen Wohlstand aufgebaut wird, dauern kürzer.