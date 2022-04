In Tirol steigt die Zahl an gestohlenen Rädern

Noch 2015 wurden doppelt so viele Fahrräder von ihren Besitzern entwendet. „Immer mehr Tiroler steigen auf das Rad um. Daher braucht es ausreichend Abstellplätze an öffentlichen Plätzen und abschließbare Fahrradboxen an Bahnhöfen“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Wer sein Rad schützen will, sollte es vorne am Fahrradbügel absperren. Außerdem kann eine Diebstahlversicherung sinnvoll sein und man sollte sich die Rahmennummer notieren, denn nur zehn Prozent der Diebstähle konnten 2021 aufgeklärt werden, so der VCÖ.