In „Aquatico“ baut man Städte am Meeresgrund

Digital Reef Games will „Aquatico“ im dritten Jahresviertel auf Steam veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es: „Aquatico ist ein Survival-Städtebauspiel am Meeresgrund. In einer nicht zu weit entfernten Zukunft hat sich die Erdoberfläche in ein Ödland verwandelt, aber einige Gruppen von Menschen haben die Hoffnung nicht aufgegeben.“