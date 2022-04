„Will sich an überlasteten Hausärzten abputzen!“

Nach scharfer Kritik wegen dem Spital in Waidhofen an der Thaya treten nun auch die Politiker der Bezirksstadt auf den Plan. Sie betonen, dass gerade eine Klinik im ländlichen Raum stark zur Strukturerhaltung beiträgt. „Welche Hausärzte will die Gesundheitsagentur in die Pflicht nehmen? Seit fast einem Jahr ist eine Kassenstelle in der Stadt frei“, wettert FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl.