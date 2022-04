Sonne heizt auch Westen auf 28 Fußballfeldern ein

„Wo vor Jahrzehnten noch Kohle abgebaut wurde, wird bald grüner Strom erzeugt. Was gibt es Erfreulicheres?“ Der Bärnbacher SPÖ-Bürgermeister Jochen Bocksruker ist überzeugt vom Projekt in den beiden Gemeinden Bärnbach und Rosental am ehemaligen Areal des Karlschacht II.