Österreichs Golfer starten souverän in Welt-Touren

Österreichs vier beste Golf-Profis sind diese Woche auf den großen Welt-Touren unterwegs. Am beeindruckendsten präsentierte sich zum Auftakt Matthias Schwab, der beim mit 8,3 Mio. Dollar dotierten PGA-Event Zurich Classic in New Orleans zusammen mit seinem starken US-Spielpartner Doug Ghim eine Vierball-65 schaffte, womit am Freitag im klassischen Vierer der Cut kein Problem sein sollte. Sepp Straka und Greyson Sigg (USA) blieben mit einer Auftakt-68 hingegen deutlich zurück.