Giant Rooks: Vermittler von Indie und Mainstream

Yin und Yang

Die Giant Rooks stehen für eine Art von Pop, wie sie in Deutschland nicht oft zu finden ist. Sie sind weit entfernt von kommerziell ausgerichteten Plattitüden á la Giesinger, Forster oder Bourani, versuchen sich nicht auf Biegen und Brechen an einer Generationsanbiederung wie ihre Freunde von AnnenMayKantereit und verheben sich nicht in einer belehrenden Intelligenzzurschaustellung, wie man sie jahrelang in der Hamburger Schule beobachten konnte. Rabe, Gitarrist Finn Schwieters und Co. gelingt der magische und gleichermaßen seltene Spagat, sich die Meriten in der Indie-Szene verdient zu haben und trotzdem ins Herz des Mainstreams zu treffen, der sich ansonsten lieber vom lieblos kuratierten Formatradio oder von schlecht zusammengestellten Spotify-Playlists beschallen lässt. Songs wie „Bright Lies“, das mit Pianoklängen eingeleitete „Misinterpretations“ oder „New Estate“ lassen die Grenzen verschwimmen. Alles wird eins. Yin plus Yang ist gleich Giant Rooks.