„Baummörder“ in Rohrbach schlug wieder zu

Bereits im Jahr 2014 war der Pöschlpark Tatort von Giftanschlägen auf Bäume. Ein Unbekannter hatte im Mai in fünf große Birken und Ahornbäume jeweils mehrere Löcher gebohrt und eine giftige Substanz in die Stämme gespritzt, sodass an allen Pflanzen das Laub verdorrte. Der „Baumvergifter“ wurde nie ausgeforscht.