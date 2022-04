„Hoffen auf eine Saison ohne Lockdown“

Der Vorverkauf geht am 2. Mai los und nicht nur der kaufmännische Geschäftsführer Thomas Königstorfer ist guten Mutes: „Zwar hatten wir coronabedingt in dieser Saison natürlich massive Einbußen - insgesamt werden wir wohl am Ende bei ein bis zwei Millionen Euro weniger an Ticketerlösen stehen. Doch immer, wenn Coronamaßnahmen wegfielen, war der Zuspruch des Publikums ungebrochen.“ Durch Maßnahmen wie die Kurzarbeit konnte man einiges auffangen, bis Ende Februar mussten schließlich „nur“ 300.000 € aus Rücklagen verwendet werden.