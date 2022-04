Ein Vorgeschmack auf heiße Liga-Derbys

Die Saison 2021/22 können die Höchster Volleyball-Damen als vollen Erfolg verbuchen. Ungeschlagen haben sie den Aufstieg aus der Landesliga in die zweithöchste Spielklasse geschafft. Auch das Vorarlberger Cupfinale, welches am 23. April in der Hofsteighalle in Wolfurt steigt, wurde erreicht. Mit dem VC Dornbirn wartet dort ein künftiger Liga-Konkurrent aus dem Ländle.