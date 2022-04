Klimademo: Berufung von Polizist abgeschmettert

Es waren Schreckensszenen im Mai 2019, als bei der Klimademo ein friedlicher Aktivist am Boden fixiert worden war - und sich der Polizeibus in Bewegung setzte, nur Zentimeter an dessen Kopf vorbei! Bei der Berufungsverhandlung gegen den Lenker - einen Polizeibeamten - fand die Richterin in Wien deutliche Worte zum Vorgehen.