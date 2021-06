Kopf unter Bus: Bedingte Haft für Wiener Polizist

Das Landesverwaltungsgericht hat bereits entschieden: Festnahme, Fixierung am Boden mit Kopf unter Polizeiauto, 14 Stunden Anhaltung ohne Anwalt waren rechtswidrig. Die Richterin in diesem Verfahren erstattete Strafanzeige gegen den Polizisten. Denn in einem Video ist zu sehen, dass von einem „aggressiven Bedrohungs-Szenario“ nichts zu sehen ist. Der Demonstrant hatte die Hände in der Hose.