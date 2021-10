Gewalt bei Klima-Demo: Zwei Polizisten verurteilt

Zwei Polizisten sind am Freitag auf der Anklagebank gesessen, und zwar wegen eines Polizeieinsatzes im Rahmen der „Fridays for Future“-Klima-Demo am 31. Mai 2019. Einer soll einen Demonstranten mit Fäusten traktiert haben, der andere den dementsprechenden Bericht gefälscht haben. Die beiden Beamten wurden verurteilt.