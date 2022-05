Streit um Obsorge: Kind schrieb an Bundespräsident

Mit Händen und Füßen gewehrt

Das Kind wehrte sich im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen und Füßen dagegen, vom Jugendamt zur Mutter gebracht werden sollte und drohte auch kurz damit, deshalb aus dem Fenster zu springen. Ein Gutachten sollte anschließend für das Gericht die Frage klären, wo das Kind in Zukunft leben soll. Binnen drei Monaten. Gedauert hat es neun, also dreimal so lange. Fazit: Das Kind soll wieder bei Mutter und Vater leben dürfen. Das Gericht will - 16 Monate nach der Kindesabnahme - noch immer keine Entscheidung treffen, sondern weitere Experten zurate ziehen. Und das, obwohl schon dutzende Personen von verschiedenen Institutionen in den Fall involviert waren! Könnte man stattdessen nicht einfach auf den Buben hören und schauen, ob sich die Situation beruhigt?