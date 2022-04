Lasst Selenskyj auch bei uns sprechen!

SPÖ hat angesichts der Peinlichkeit doch eingelenkt

Das sieht das österreichische Parlament offenbar anders. Im Konkreten: weil der Nationalratspräsident will, dass einer Rede alle Parteien im Parlament zustimmen sollen, scheitert das Unterfangen wenig überraschend an der FPÖ. Ein Wermutstropfen in diesem Trauerspiel: zumindest die SPÖ möchte sich nach einer viel zu langen Nachdenkpause nicht mehr dagegenstellen. Sie hat der Peinlichkeit eines „Neins“ zu Selenskyj eingelenkt. Ja, das kam reichlich spät. Aber immerhin.