Fans in großer Sorge um kranken Richard Dreyfuss

Sein Co-Stars Roy Scheider (als Polizeichef Martin Brody) und Robert Shaw (als Hai-Jäger Quint) sind schon lange tot. Weshalb die Fans der SharkCon-Messe (die gibt es wirklich!) um so glücklicher waren, dass Richard Dreyfuss zum 50. Jubiläum von „Der Weiße Hai“ vor Ort sein wollte. Doch die Freude schlug in Sorge um, als der Hollywood-Oldie in Krankenhaus eingeliefert wurde und seinen Auftritt kurzfristig absagen musste.