Biden plant trotz Selenskyj-Appells keinen Besuch

Trotz eines Appells seines ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Joe Biden in nächster Zeit nicht vor, der Ukraine einen Besuch abzustatten. Es gebe keine solchen Pläne, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, in Washington. Man konzentriere sich darauf, dem angegriffenen Land militärische Ausrüstung zukommen zu lassen. Auch wenn ein US-Regierungsmitglied so eine Reise vorhätte, würde man diese Pläne aus Sicherheitsgründen nicht im Vorfeld nicht bekannt geben, so Psaki.