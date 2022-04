Charkiw: Ärzte halten Sprechstunden in U-Bahn ab

Menschen trotzen in Zelten der Kälte und Feuchtigkeit

In jeder Station hielten sich rund 100 Menschen auf, meist ältere und bedürftige. Nachts seien es bis zu dreimal so viele. „Sie sind seit mehr als 40 Tagen in der Kälte und Feuchtigkeit und schlafen in Zelten“, so Lacharité. Die Stadt hatte vor dem Krieg etwa 1,8 Millionen Einwohner. Etwa 350.000 seien noch dort.