Hondas Schreiben und Statistik machen Max Mut

Eine defekte Benzinpumpe in Bahrain, ein Sieg in Dschidda und ein Leck in der Benzinleitung samt Flammen in Melbourne. Bei Letzterem musste der Rennstall auch um den weiteren Einsatz des Motors bangen. Weil pro Saison nur drei Verbrennungsmotoren erlaubt sind, wäre die Gefahr sehr hoch, im späteren Saisonverlauf eine Startplatzstrafe zu kassieren. Doch kurz vor Imola kam von Honda die Entwarnung. Nach genauen Untersuchungen hat die Antriebseinheit keinen Schaden erlitten, kann noch einmal eingesetzt werden, berichtete Teamchef Christian Horner in einer Medienrunde.