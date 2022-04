Causa Seiersberg: Zwei SPÖ-Landesräte angezeigt

Kritik vom Verfassungsgerichtshof

„Der Skandal beginnt mit der Verbindung der fünf Häuser durch Brücken - sie wurden rechtlich als sogenannte Interessentenwege geführt“, erinnert Schönleitner an die Anfänge. Der Verfassungsgerichtshof hob diese Rechtskonstruktion auf, in dieser Tonart ging es jahrelang hin und her. Zuletzt stülpte die schwarze-rote Landesregierung mit der Erteilung einer Einzelstandortverordnung dem Komplex so etwas wie eine Glaskuppel über - seit Mai 2020 sind damit sämtliche Bauten endgültig rechtlich abgesichert.